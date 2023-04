Ganz nach dem Motto "Schweigen heißt Zustimmung". Doch genau diesem Vorgehen hat der Bundesgerichtshof 2021 einen Riegel vorgeschoben. Finanztip-Expertin Josefine Lietzau erklärt: "Der BGH hat entschieden, dass wenn die Banken an ihren AGB etwas ändern, sie jetzt die Zustimmung ihrer Kunden brauchen. Vorher war das so, dass sie angeschrieben hat: ‚Lieber Kunde, wir ändern das; wenn du nicht widersprichst, dann gilt das‘. Jetzt heißt es: Lieber Kunde, wir ändern das, bitte stimme zu, wir brauchen deine Zustimmung."

Nach dem Urteil des Dresdner Landgerichts will die Sparkasse diesen Kunden nun kündigen, wenn sie nicht zustimmen wollen. Allerdings, so Sprecher Andreas Rieger: "Wir werden jetzt versuchen, alle Kunden, die noch nicht zugestimmt haben, in den nächsten Tagen noch einmal auf irgendeinem Weg zu erreichen. Sei es als Erinnerung am Geldautomaten oder vielleicht noch einmal einen Anruf von unserer Seite."