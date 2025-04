Der Schlagersänger Roland Kaiser sowie die Autorin und Sportlerin Tamara Schwab werden Botschafter für das Sportereignis World Transplantation Games 2025 in Dresden. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, wird die 25. Ausgabe der Sportwettkämpfe zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen und im August in Dresden stattfinden. Ziel der Spiele sei es, Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit der Organspende zu lenken und die zweite Chance zu honorieren, die Menschen durch eine Transplantation bekommen.