Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 22 Jahre alten Mann Anklage wegen versuchten Totschlags und Mordes erhoben. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Dem Mann wird vorgeworfen, am 27. Juni 2021 in einer Wohnung am Amalie-Dietrich-Platz in Dresden-Gorbitz einen 21-jährigen Mann in den Hals gestochen und dabei seine Halsschlagader durchtrennt zu haben. Nach dreistündiger Abwesenheit soll der mutmaßliche Täter gegen 5:30 Uhr in die Wohnung zurückgekehrt sein und festgestellt haben, dass der 21-Jährige noch lebt.