Der russische Dirigent Michail Jurowski ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er am Samstag im Alter von 76 Jahren. Bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden löste die Nachricht große Trauer aus. Jurowski war ab 1989 als Ständiger Gastdirigent an der Semperoper in Dresden gewesen und hatte eine jahrelange Verbindung zur Sächsischen Staatskapelle Dresden.