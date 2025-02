Der Stadtrat in Dresden will sich an diesem Mittwoch mit der Finanzierung der Verkehrsbetriebe befassen. Das Unternehmen muss ein Defizit von 18 Millionen Euro ausgleichen. Deshalb sollen ab April Angebote bei Bus, Bahn und Fähren gekürzt werden. Im Finanzausschuss wurde diese Sparvorlage allerdings vertagt. Deshalb wird auch aktuell nicht mit einer Entscheidung gerechnet. Es soll stattdessen eine Zwischenfinanzierung geben, sagte Stadtsprecher Daniel Heine MDR SACHSEN.