Der Dresdner Stadtrat hat am Donnerstag sechs Containerstandorte für Geflüchtete beschlossen. Ursprünglich waren einmal neun geplant. Nachdem unter anderem von Anwohnern Kritik an den Standorten kam, wurden die Container im Rudolf-Bergander-Ring in Strehlen, in der Pirnaer Landstraße in Leuben und in der Forststraße in Weißig gestrichen.

Übrig bleiben nun die Standorte in der Windmühlenstraße in Niedersedlitz, in der Löwenhainer Straße in Seidnitz, in der Geystraße in Strehlen, im Altgorbitzer Ring in Gorbitz, in der Industriestraße in Trauchau und auf dem Sachsenplatz in der Altstadt. Für Dresden entstehen für Miete und Unterhalt der Container nach Angaben der Verwaltung Kosten von etwa 47,5 Millionen Euro.