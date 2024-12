Die Sanierung der Robotron-Kantine liegt vorläufig auf Eis, weil Fördermittel fehlen.

Eigentlich sollte der Flachbau sich in einen Ort für zeitgenössische Kunst verwandeln.

Das DDR-Gebäude soll der neue Sitz des Kunsthauses Dresden und der Kunstbiennale Ostrale werden.

Die Sanierungspläne der Robotron-Kantine in Dresden haben einen weiteren Rückschlag erlitten. Nachdem der Stadtrat dagegen gestimmt hat, die Sanierung finanziell zu unterstützen, liegt auch die Bundesförderung vorläufig auf Eis. Wie Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch mitteilte, kann die Stadt mit dem Beschluss des Stadtrates vom 13. Dezember "nicht wie geplant den Antrag auf die vier Millionen Euro Fördermittel stellen, die durch die Bundesbauministerin bereits in Aussicht gestellt worden sind."

Erst im Mai 2024 hatte der Stadtrat beschlossen, das Grundstück samt darauf stehendem Gebäude für 110.000 Euro zu kaufen und anschließend zu sanieren. Von Seiten des Bundes gab es eine Förderzusage in Höhe von vier Millionen Euro, sofern das Projekt eine gesicherte Gesamtfinanzierung vorweisen kann. Hinzu sollte eine Spende in Höhe von 1,5 Millionen Euro von der deutsch-jüdischen Familie Arnhold mit Wurzeln in Dresden kommen.

Wie es nach der Streichung dieser Mittel mit den Sanierungsplänen weitergehen soll und was die Verwaltung der maroden Immobilie für die Stadtkasse bedeutet, ist noch nicht abzusehen.

Neuer Standort für Kunsthaus Dresden

Lange war unklar, was aus der alten Robotron-Kantine in Dresden werden soll. Manche forderten den Abriss, andere wiederum sahen in dem Gebäude ein Denkmal der Ostmoderne, das unbedingt erhalten werden müsse. Dann war klar: Die Kantine sollte in einen Ort zeitgenössischer Kunst verwandelt werden.

Mitte Dezember hat sich das Kunsthaus Dresden bereits aus dem bisherigen Standort im Barockhaus in der Rähnitzgasse verabschiedet. Der Aus- bzw. Umzug des Teams ist in vollem Gange, erste Büros wurden bereits in der Lingnerallee gegenüber der Robotron-Kantine bezogen. Die Büros waren als Übergangslösung gedacht, bis neue Räumlichkeiten in der Robotron-Kantine gebaut worden wären. Auch die Kunstmesse Ostrale, die alle zwei Jahre stattfindet, sollte in der ehemaligen Kantine einziehen.

Bildrechte: Anja Schneider