Lange war unklar, was aus der alten Robotron-Kantine in Dresden werden soll. Manche forderten den Abriss, andere wiederum sahen in dem Gebäude ein Denkmal der Ostmoderne, das unbedingt erhalten werden müsse. Im Mai 2024 hatte der Stadtrat beschlossen, das Grundstück samt darauf stehendem Gebäude für 110.000 Euro zu kaufen und anschließend zu sanieren . Im Dezember stimmte der Stadtrat wiederum gegen die Sanierung der Robotron-Kantine. Seitdem lag auch die Bundesförderung auf Eis.

Die Kantine soll künftig unter anderem das Kunsthaus Dresden beherbergen. Dieses hatte sich bereits Ende 2024 aus dem bisherigen Standort im Barockhaus in der Rähnitzgasse verabschiedet. Der Umzug des Teams in die Lingnerallee gegenüber der Robotron-Kantine ist mittlerweile abgeschlossen. Die Büros sind als Übergangslösung gedacht, bis neue Räumlichkeiten in der Robotron-Kantine gebaut werden können. Auch die Kunstmesse Ostrale, die alle zwei Jahre stattfindet, soll in der ehemaligen Kantine einziehen.