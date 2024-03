Neues Elektro-Müllfahrzeug "Ich würde das Auto am liebsten behalten"

"Mein Fazit ist positiv. Das Fahrzeug ist sehr leise. Das merkt man wirklich." Er sei bereits von Passanten darauf angesprochen worden, weil die sich gewundert hätten, dass sie das Müllauto kaum gehört hätten, sagt der Kraftfahrer. Auch an diesem Vormittag dreht es in einem Wohngebiet in der Nähe der Wiener Straße geruhsam seine Runden.