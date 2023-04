Es gibt Momente, da ist alles perfekt. Im Urlaub am Strand, die Tochter im Arm, den geliebten Partner daneben, das Ungeborene im Bauch. Als im September 2020 die Sonne in Griechenland am Horizont verschwindet, glaubt Nicole zu wissen was Glück ist.

Glücklich am Strand - nur wenige Tage später rauschte die gnadenlose Realität mit der Diagnose Leukämie darnieder. Bildrechte: Privat / DKMS

Und es gibt Momente, in denen alles zusammenstürzt. Nur wenige Tage später legt sich die Schwangere zurück in Deutschland nach einer Routineuntersuchung zum Mittagsschlaf. Als sie erwacht, zeigt ihr Display 32 Anrufe. "Da wusste ich, dass etwas nicht stimmt", erzählt Nicole. "Kommen Sie sofort in die Klinik, wir müssen eine sehr bösartige Leukämie ausschließen!", fordert ihre Frauenärztin. Nicole spendet ihre langen blonden Haare und beginnt zwei Tage nach dem Anruf ihre Chemotherapie.

Was ist Leukämie? Leukämie geht von den Knochenmarkzellen aus - dem Ort, an dem das Blut produziert wird. Deshalb wird Leukämie auch als Blutkrebs bezeichnet. Eine Leukämie entsteht, wenn der normale Reifungsprozess der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) im Knochenmark durch eine Fehlschaltung bestimmter Kontrollgene unterbrochen ist. (Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft)

Stammzellenspende letzte Hoffnung für Leukämie-Patienten

Knapp vier Jahre vorher bauen Mitarbeiter der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) an der Technischen Uni in Dresden ihren Stand auf. Sie wollen junge Studierende für eine Stammzellenspende gewinnen. Sie gilt oft als letzte Hoffnung für Leukämie-Patienten. Allerdings ist es extrem schwierig, einen passenden genetischen Zwilling zu finden. Denn nur wenn die DNA gleich ist, stößt der Körper die fremden Zellen nicht ab. "Es ist vergleichbar mit der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen", erklärt Julia Ducardus, Sprecherin der DKMS.



Die gemeinnützige Datenbank hat weltweit 11,5 Millionen Spender und Spenderinnen registriert. Doch das reicht nicht. Aus Altersgründen scheiden jedes Jahr viele Menschen am 61. Geburtstag aus. Die DKMS braucht "jungen Nachschub". Stefan Drechsler schlendert mit seiner Freundin durch Zufall vorbei. "'Das machen wir jetzt, war damals spontan unsere Entscheidung", erklärt der heutige Familienvater im Gespräch mit MDR SACHSEN. Damals wusste er noch nicht, dass er später die Schlüsselfigur im Leben einer völlig fremden Person werden würde. "Natürlich wollte ich etwas geben", erklärt Stefan. "Warum nicht, es ist doch so einfach."

Im Studium hat er sich einmal registrieren lassen - und plötzlich wurden die Stammzellen mit seiner DNA dringend gebraucht. Stefan rettet Nicole mit seiner Spende das Leben. Bildrechte: Katrin Tominski

Nicoles Zustand verschlechtert sich rasend

Zurück in den Herbst 2020: Nicoles Zustand im Universitätsklinikum Tübingen verschlechtert sich rasend. Nach dem ersten Block Chemo ist ihre Haut mit Entzündungen überseht, die stolze Frau fällt zusammen, die Kraft schwindet – doch das Baby lebt. Klar ist jedoch: Eine Chance haben beide nur mit neuen Stammzellen. Eine fieberhafte Suche beginnt. Nicoles Familie gründet einen Instagram-Kanal, die Lokalmedien aus dem Raum Tübingen berichten, was das Zeug hält und die DKMS beginnt, in ihrer riesigen Datenbank nach Zellen mit der DNA von Nicole zu suchen.



Unterdessen kämpft Stefan Drechsler mit seiner Frau und den gemeinsamen kleinen Sohn mit den Herausforderungen des aufziehenden zweiten Corona-Herbstes. Die Registrierung für eine potenzielle Spende schlummert tief in der Erinnerung. Bis eine E-Mail im Postkasten landet. "Sie können Spender sein", liest der heute 33-Jährige. "Klar, so richtig rechnet man nicht damit", erklärt Stefan. "Doch plötzlich war es soweit."

Die Krankheit hat Nicole äußerlich verändert - doch der Optimismus hat sie nie verlassen. Bildrechte: Privat / DKMS

Blutuntersuchung und Funkstille

Stefan geht sofort wie gebeten zum Arzt, lässt sich Blut abnehmen und schickt für weitere Untersuchungen alles zur DKMS. "Ich war aufgeregt und natürlich erfreut, jemandem helfen zu können", erklärt er sich. Doch dann passierte erst einmal: Nichts. Stefan wundert sich, verdrängt, denkt wieder nach. "Es war schon komisch, dass ich so lange nichts hörte", erinnert er sich. "Ein bisschen Sorge hatte ich schon, dass der Person etwas passiert ist."

Ein bisschen Sorge hatte ich schon, dass der Person etwas passiert ist. Stefan Drechsler Stammzellenspender

Lian kann sich nicht mehr halten

Während Stefan seine Gedankenfetzen zurückdrängt, rast Nicole dem Tod entgegen. Ein ursprünglich harmloser Abszess wird für ihren durch die Chemo immungeschwächten Körper zur Riesengefahr. Eine Blutvergiftung entwickelt sich. Der kleine Lian in ihrem Bauch kann sich nicht mehr halten.



Sieben Monate alt, drückt ihn ein Krampf mit dem Kopf zuerst aus dem Unterleib heraus. Tot. Das erste Opfer der Leukämie. "Es war eine stille Geburt", sagt Nicole. So nennt sich der Fachbegriff, wenn Babys ohne Lebenszeichen auf die Welt kommen. Lian ist still gegangen und lässt mit seinem Abgang über den Geburtskanal seiner Mutter eine Chance zu überleben. "Einen Kaiserschnitt hätte ich zu dieser Zeit niemals verkraftet", erzählt Nicole.

Der Kampf im Koma