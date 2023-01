In Dresden haben sich im Jahr 2022 sachsenweit am häufigsten heiratswillige Paare das Ja-Wort gegeben. Mit 1.949 Hochzeitspaaren hat das Standesamt Dresden in seiner Jahresbilanz ein Plus von drei Prozent oder 57 Hochzeiten im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Mit knapp 2.000 Hochzeiten lag Dresden deutlich vor den beiden anderen sächsischen Großstädten Leipzig (1.764 Hochzeiten) und Chemnitz (768 Eheschließungen).

Lediglich in Leipzig wurde ein rückläufiger Trend mit 50 Paaren weniger als 2021 vermeldet. In Dresden stammte etwa jedes zehnte Hochzeitspaar (212 Paare) aus dem Ausland. Die meisten davon aus Syrien, Österreich und der Türkei.

Im Kraszewski-Museum in der Dresdner Neustadt, einer Landhausvilla im Schweizer Stil, kann 2023 geheiratet werden. Bildrechte: Heike Riedel

Heiratstermine in Dresden knapp

Für das laufende Jahr ist der Hauptsitz des Standesamtes Dresden in der Villa Weigang bereits von April bis September an Wochenenden ausgebucht, sagte die Stadt am Mittwoch. Für Fußball-Fans bietet das Amt Hochzeitstermine im Rudolf-Harbig-Stadion am 12. und 13. Mai 2023 an. Dafür gibt es noch freie Plätze, sagte eine Rathaus-Sprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN. Damit Brautpaare ihre Trauung frühzeitig planen können, biete das Standesamt Dresden die Möglichkeit an, einen Wunschtermin ein Jahr im Voraus zu reservieren.