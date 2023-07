Ab Freitag erneuern die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) etwa 350 Meter Straßenbahnschienen auf dem Straßburger Platz in Dresden. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum 28. Juli dauern. Der Platz ist in dieser Zeit auch für Autos teilweise gesperrt. Für die Straßenbahnlinien 1,2,3 und 12 wird der Ersatzverkehr EV4 zwischen Postplatz und Spenerstraße eingerichtet. An der Haltestelle Krankenhaus St. Josephstift können die Fahrgäste wieder in die regulären Bahnen steigen.