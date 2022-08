Seit mehr als 25 Jahren wird der Ausbau der Königsbrücker Straße in Dresden geplant. Ob und wann die Bagger der Holperpiste zu Leibe rücken können, entscheidet sich ab 1. September. Dann will die Landesdirektion die mehrfach geänderten Baupläne bis 30. September auslegen und in ihr Online-Bekanntmachungsportal stellen. Betroffren ist der häufig staubelastete Südabschnitt zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee.