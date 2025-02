Eine Straßenbahn der Linie 7 ist am Dienstagmorgen im Norden von Dresden entgleist. Wie die Feuerwehr im Nachrichtendienst "Threads" mitteilte, war das Fahrzeug stadteinwärts an einer Weiche nahe der Haltestelle "Fuchsberg" aus dem Gleis gesprungen. Der Autoverkehr wurde nicht behindert, die Bahn fährt an der Stelle im eigenen Gleisbett. Den Angaben zufolge gibt es keine Verletzten.