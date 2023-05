Bekannt wurde die Geschichte von Lili Elbe durch die Hollywood-Verfilmung "The Danish Girl". Der dänische Maler Einar Wegener hatte sich in den 1920er-Jahren von seiner Frau Gerda porträtieren lassen. Sie malte ihn als Frau, ein Schlüsselerlebnis. Und so ließ er sich 1930 in Dresden umoperieren. Einar wurde zu Lili.