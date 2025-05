In dieser Woche kontrolliert die Polizei Dresden verstärkt auf Straßen in der Landeshauptstadt und in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das hat die Polizeidirektion Dresden mitgeteilt. Demnach sind bis Freitag Schwerpunkte der Kontrollen:





Geschwindigkeitsübertretungen

Alkohol und Drogen am Steuer

Gurtpflicht

Handynutzung während es Autofahrens

technische Mängel bei Fahrzeugen