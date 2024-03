Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Arbeitskampf Warnstreik im sächsischen Nahverkehr: Wo fährt noch was?

Hauptinhalt

21. März 2024, 19:11 Uhr

Der Weg zur Arbeit kann am Freitag in einigen Städten beschwerlich werden. Verdi hat im ÖPNV in den drei sächsischen Großstädten, in Plauen und Zwickau zu Streiks aufgerufen. Einige Linien fahren trotzdem. Hier erfahren Sie, welche.