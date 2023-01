Nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Münzgasse in Dresden ist Haftbefehl gegen einen 25 Jahre alten Mann erlassen worden. Wie die Polizei mitteilte, hat der Ermittlungsrichter den Haftbefehl am Sonntag in Vollzug gesetzt. Der Mann sei daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, hieß es. Die Dresdner Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen des Verdachts einer versuchten Tötung.