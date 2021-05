In einem Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer beklagen Landrat Michael Geisler, sieben Bürgermeister der Region sowie der Tourismusverband und Bergsteigerbund die Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung. Dort fehle es an "strategischen Überlegungen", wie die Erholungsfunktion im Nationalpark und der Naturschutz gleichzeitig gewährleistet werden könnten. "Als touristische Destination der Superlative sind im Nationalpark dieses Jahr bereits markierte Wanderwege von ca. 40 Kilometern und weitere 50 Kilometer unmarkierte Wege außerhalb der Kernzone des Nationalparks gesperrt", so Landrat Michael Geisler.

Rund 90 Kilometer Wanderwege in der Sächsischen Schweiz sind bereits gesperrt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Unterzeichner sehen vor allem auf die Hintere Sächsische Schweiz große Probleme zukommen. Demnach droht nach den Stürmen der vergangenen Jahre und der Ausbreitung des Borkenkäfers eine weitere Sperrung von Wanderwegen. "Uns läuft die Zeit davon", warnt Tourismusverbands-Geschäftsführer Tino Richter. "Die Hauptsaison steht vor der Tür und das Wegenetz in der Hinteren Sächsischen Schweiz droht extrem auszudünnen. Wichtige Verbindungen und Rundwege könnten gekappt werden. Wenn nichts geschieht, müssen wir mit frustrierten Gästen und chaotischen Zuständen an Besucherschwerpunkten rechnen."



Wandern im Nationalpark sei der Hauptreisegrund für die Gäste der Region. Da auch in diesem Jahr mit zahlreichen Gästen in der Sächsischen Schweiz zu rechnen sei, ist nun dringend Handlungsbedarf erforderlich. Und den erhoffen sich die Unterzeichner von Ministerpräsident Michael Kretschmer. "Bitte machen Sie sich für den Erhalt der Sächsischen Schweiz als traditionelle Tourismusregion stark", heißt es in dem Brief.