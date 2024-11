Der Weihnachtsbaum für den diesjährigen Striezelmarkt ist auf dem Dresdner Altmarkt angekommen. Wie die Stadt mitteilte, wurde die etwa 25 Meter hohe Nordmanntanne am Sonnabend in den Morgenstunden in Freital gefällt. Der Baum sei etwa 100 Jahre alt. Wegen eines Neubauvorhabens sei die Fällung ohnehin vorgesehen gewesen. Zum Striezelmarkt werde die Nordmanntanne dann mit vielen Lichtern geschmückt.