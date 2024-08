Defekte Kabel haben am späten Sonntagabend gegen 22:30 Uhr in Dresden zu einem großflächigen Stromausfall in mehreren Stadtteilen geführt. Wie eine Sprecherin von Sachsenenergie MDR SACHSEN bestätigte, waren 1.700 Haushalte von dem Stromausfall betroffen, davon die meisten im Dresdner Osten in den Stadtteilen Johannstadt, Striesen und Blasewitz.