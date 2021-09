Nach dem Stromausfall am Montag in Dresden dauert die Suche nach den Ursachen weiter an. Wie der Sprecher der Dresdner Polizei, Thomas Geithner, am Dienstag auf einer Pressekonferenz sagte, deutet nach jetzigem Stand nichts auf eine absichtliche Sabotage hin. Auslöser für den Stromausfall, der etwa 300.000 Haushalte in Dresden und Umland für knapp zwei Stunden lahmlegte, war demnach ein handelsüblicher Ballon aus Aluminiumfolie.