Vier junge Männer aus Sachsens Kohleregionen haben in Dresden ein Gutachten mit Vorschlägen für den Strukturwandel an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) überreicht. Die Ideen und Anregungen seien für den Transformationsprozess und die Zukunft der Region enorm wichtig, erklärte Kretschmer am Dienstag bei der Übergabe in Dresden. Das Projekt zeuge "davon, wie wichtig den jungen Leuten in der Region ihre Heimat ist".