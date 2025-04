Ein 22 Jahre alter Mann ist am Sonntag in Dresden am Pirnaischen Platz in einen Schacht gestürzt. Offenbar war ein hölzerner Gullydeckel durchgebrochen. Laut Feuerwehr stürzte der Mann insgesamt fünf Meter in die Tiefe und wurde dabei schwer verletzt. Er sei aber noch in der Lage gewesen, einen Notruf abzusetzen und seine Lage zu schildern.