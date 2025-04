Nachdem ein 22 Jahre alter Mann am Ostersonntag im Stadtzentrum von Dresden in einen Gully-Schacht stürzte, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel der Mann am Pirnaischen Platz "in einen augenscheinlich unzureichend gesicherten sechs Meter tiefen Abwasserschacht." Dabei wurde er schwer verletzt.