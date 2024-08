Die Synagoge in der Tiergartenstraße in Dresden-Strehlen gehört zur orthodoxen Jüdischen Gemeinde Chabad Lubawitsch. Die Gemeinde hat nach eigenen Angaben etwa 350 Mitglieder. In Dresden gibt es insgesamt drei Synagogen. Die größte ist die 2001 eingeweihte, am Altstadtufer liegende Neue Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Dresden mit mehr als 700 Mitgliedern. Eine weitere Synagoge der Jüdischen Kultusgemeinde Dresden befindet sich am Alten Leipziger Bahnhof.