Jury-Sprecher Björn Hayer erklärte, die fünf ausgewählten Produktion zeugten in diesem Jahr allesamt "von der unbeirrbaren Suche nach dem trostspendenden Anderen" in einer kriegs- und krisengebeutelten Welt. Marion Braschs "poetischer Abenteuertrip" lasse erahnen, wie unendlich vielfältig die Welt ist, ob auf Reisen oder erlebt von Zuhause aus, hieß es zur Auswahl. Ermutigend sei auch das Stück von Thomas Freyer, der seine Figuren in "shortcutartigen Szenen" und in "tröstlicher Komik" dabei zeige, wie sie alltägliche Abgründe umschiffen.