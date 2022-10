Das Klinikum Friedrichstadt nahe des Fundorts soll während der Bombenentschärfung nicht geräumt werden. Das hatte die Polizei am Mittwochabend mitgeteilt. Patientinnen und Patienten würden innerhalb des Krankenhauses in sichere Gebäudeteile verlegt. Das Städtisches Klinikum Dresden hat am Standort Friedrichstadt in der Friedrichstraße rund 900 Betten.