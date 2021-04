Die Unfallstelle auf der A14 zeigt drei Lkw, die sich völlig ineinander verkeilt haben. Der Laster in der Mitte hatte mehrere Autos geladen. Der Lkw ganz rechts ist offenbar mit hohem Tempo in den Autotransporter gefahren und hat den auf den vorderen Lkw (grüne Farbe) draufgeschoben.

Die Unfallstelle auf der A14 zeigt drei Lkw, die sich völlig ineinander verkeilt haben. Der Laster in der Mitte hatte mehrere Autos geladen. Der Lkw ganz rechts ist offenbar mit hohem Tempo in den Autotransporter gefahren und hat den auf den vorderen Lkw (grüne Farbe) draufgeschoben. Bildrechte: Roland Halkasch

Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 14 ist ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Gegen 12:15 Uhr waren auf der Autobahn nahe der Anschlussstelle Nossen-Nord drei Lastzüge aufeinander gefahren. Wie die Autobahnpolizei Dresden auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, musste der erste Lkw-Fahrer an einem Stauende bremsen. Der darauffolgende Lkw konnte vermutlich auch noch anhalten, hieß es. Der dritte Lkw fuhr jedoch auf den zweiten auf und schob diesen auf den vorderen Laster. Der Fahrer des dritten Lkw wurde im Führerhaus eingeklemmt und starb an der Unfallstelle.

Der Fahrer des mittleren Lastwagens wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Augenzeugen beschrieben die Zerstörungen als "extrem". Über die Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht.

Die Autobahn ist in Richtung Dresden am Dreieck Nossen zwischen Nossen-Nord und Nossen-Ost derzeit gesperrt. Aktuell staut sich der Verkehr bis Döbeln-Nord zurück. Von dort wird der Verkehr Richtung Dresen abgeleitet (Stand: 15:45 Uhr). Die Autobahnpolizei Dresden bittet alle Autofahrer, das Nossener Dreieck großräumig zu umfahren, weil es am Nachmittag auch auf den Nebenstrecken rings um Nossen, Meißen und Wilsdruff zu Stau kommen werde.