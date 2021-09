Sonderweg bei Online-Prüfungen

In solchen Situationen hat der studentische Senator Lutz Thies Verständnis für einen Sonderweg, allerdings entsteht aus seiner Sicht durch die Autonomie ein problematisches Selbstverständnis an der Medizinischen Fakultät. So gab es zu Beginn der Corona-Pandemie einen Senatsbeschluss, der auch an der Medizinischen Fakultät galt. Dieser gestand Studierenden zum Beispiel zu, bestimmte Prüfungen online zu absolvieren.

Laut Thies hat die medizinische Fakultät den Beschluss bewusst ignoriert und sich um juristische Ausreden bemüht. Außerdem habe sie es gegenüber den Studierenden anders kommuniziert. "Erst nach so einem Konflikt, nach Protest, Einwendungen von Studierendenvertreterinnen gegenüber dem Rektorat einer Belehrung durch das Justiziariat und einem Anruf der Rektorin wurde sich dem gebeugt und doch die Regelungen so ausgeführt, wie sie von Anfang an klar war, dass sie so auch für die Medizinische Fakultät gilt", berichtet Thies.