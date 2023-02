Antrittsbesuch Ukrainischer Botschafter kommt am Donnerstag nach Dresden

Seit fast einem Jahr wütet der russische Angriffskrieg in der Ukraine. In dieser schwierigen Situation ist das Land über jede Unterstützung dankbar - finanziell und militärisch. Bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen wird der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev am Donnerstag weiter für diesen Kurs werben. Dabei weiß er genau, dass Sachsens Ministerpräsident die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch sieht.