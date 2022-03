Frauen und Kinder vermissen ihre Männer und Väter

Natalia und ihr siebenjähriger Sohn sind aus Kiew geflohen. Bildrechte: MDR exakt In einem großen und beheizten Zelt können sich Frauen und Kinder aufwärmen, die es über die Grenze geschafft haben. Auch Natalia ist an diesem Tag Ende Februar gerade erst mit ihren beiden Kindern angekommen. Ihr Mann ist in der Armee. Sie hat große Angst um ihn: Bislang gehe es ihm gut. "Aber ich weiß nicht, wie es in Zukunft sein wird", sagt sie mit erstickter Stimme.



Bei Kriegsausbruch ist Natalia mit ihrem Sohn und ihrer Tochter aus Kiew geflohen. "Wir sind am Donnerstag von Bomben geweckt worden. Es war furchtbar", sagt die junge Mutter. Sie sei 22 Stunden und ohne Pause mit dem Auto bis zur Grenze gefahren. Freunde aus Polen haben ihr Unterstützung angeboten. Nun warten die drei darauf von ihnen abgeholt zu werden. "Ich möchte zurück nach Hause", sagt der siebenjährige Sohn. Natalia hofft, dass ihre Kinder auf andere Gedanken kommen, wenn sie in Sicherheit sind.

Studentinnen aus Nigeria in der Slowakei gestrandet?

Angela aus Nigeria hat Medizin in Uzghorod studiert. Bildrechte: MDR exakt An der Grenze kommen nicht nur Ukrainer an. Die Helfer aus Dresden treffen dort auch auf eine Gruppe ausländischer Studierender. Rund 80.000 gibt es in der in der Ukraine. Angela aus Nigeria studiert Medizin in Uzghorod und berichtet auf Englisch: "Alle hatten Panik. Die Lebensmittelgeschäfte waren leer gekauft. Später haben wir uns nicht mehr sicher gefühlt und beschlossen, in die Slowakei zu kommen."

Die Freiwilligen von "Mission Lifeline" haben sie anschließend mit einigen anderen Studierenden in ein Hotel gefahren. Am folgenden Morgen versuchen sie zu klären, wie es für die gestrandeten Studierenden weitergehen kann. Ihre Aufenthaltsgenehmigungen für die Ukraine gelten in der EU nicht. "Nach meinen aktuellen Informationen ist der erste Schritt, den ihr unternehmen müsst: Ihr müsst zu einer Botschaft gehen", sagt Koordinatorin Hermine Poschmann.