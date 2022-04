Ich treffe Peter Mokrzki, geboren im März 1936 und seinen 1991 geborenen Enkelsohn Philipp Mokrzki in ihrem Zuhause in Dresden. Die Spuren der Zeit vertuschen es ein wenig, aber, wenn man genauer hinschaut, erkennt man die Ähnlichkeit der Beiden. Peter Mokrzki und sein Enkel Philipp haben ein inniges Verhältnis, doch so intensiv wie momentan hat sich Philipp Mokrzki noch nie mit der Vergangenheit seines Großvaters beschäftigt.

Es war ein kalter Wintertag mit minus 18 Grad. Ich erinnere mich noch ganz genau. Bis um 12 hatten sich alle Einwohner des Dorfes auf dem Gutshof zu versammeln. Von dort aus musste jeder das Dorf verlassen, wegen der anrückenden russischen Armee, zurück- und dableiben war strafbar. Peter Mokrzki

Aufbruch Richtung Westen

Als am 8. Mai 1945 die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert, ist Peter neun Jahre alt. Er gehört zu den rund 14 Millionen Menschen, die im Zuge des Krieges ihre Heimat verlassen müssen. Wie jetzt Millionen Menschen in der Ukraine.

Peter Mokrzki, geboren im ehemaligen Breslau, der Hauptstadt Schlesiens und heutigen Wrocław, erinnert sich noch genau: "Schon Ende 1944 wurde allen Schulklassen angeordnet, mit ihren Klassenlehrern Breslau zu verlassen, da man annahm, die Stadt würde durch den Krieg bombardiert.“ Anschließend zogen er und seine später anreisende Mutter mit einem Treck am 18. Januar 1945 weiter Richtung Westen, da die russische Armee im Vormarsch war. "Es war ein kalter Wintertag mit minus 18 Grad, ich erinnere mich noch ganz genau. Bis um 12 Uhr hatten sich alle Einwohner des Dorfes auf dem Gutshof zu versammeln. Von dort aus musste jeder das Dorf verlassen, wegen der anrückenden russischen Armee, zurück- und da bleiben war strafbar.“

Was ist ein Treck? Ein Treck ist ein Zug von Menschen, die sich mit einem Großteil ihres Besitzes, meist aufgeladen auf einem Fuhrwerk, aus ihrer Heimat wegbewegen. Der Begriff wird oft in Verbindung mit Vertriebenen oder Siedlern genutzt.

Ein Flüchtlingstreck auf der Flucht vor der Front des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa (undatiertes Archivbild aus dem Jahr 1945) Bildrechte: dpa

Damals findet Peter Mokrzki es aufregend, er weiß nicht, was auf ihn und seine Familie zukommen wird. Wenig später sieht er zum ersten Mal, wie Menschen für einen Transport in ein Konzentrationslager aufgereiht werden. Dass er und seine Familie später selbst erfahren werden, wie es den Menschen in den Konzentrationslagern erging, ist ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst.

Es ist natürlich ein beklemmendes Gefühl, zu wissen, da sind Mächte, die theoretisch nur einen Knopf drücken müssten und dann wäre die ganze Menschheit ausgelöscht. Philipp Mokrzki

Seinen Enkelsohn Philipp beschäftigt die aktuelle Situation zunehmend: "Ich hab mir darüber nie wirkliche Gedanken gemacht, es ist halt immer so weit weg. Ich hab nie damit gerechnet, dass es mir vielleicht mal so ergehen könnte wie meinem Opa." Kriege habe es immer gegeben, aber nie direkt vor der Haustür. Es sei natürlich ein beklemmendes Gefühl, zu wissen, da sind Mächte, die theoretisch nur einen Knopf drücken müssten und dann wäre die ganze Menschheit ausgelöscht.

Im Zug ins Konzentrationslager

Im Mai 1945 wird Großvater Peter mit seiner Familie in einen Zug verfrachtet, der sie von Marienbad angeblich nach Westdeutschland bringen soll. Aber dann kommt es anders: Der Zug hält in einem Wald. Die Flüchtlinge müssen aussteigen und stehen vor einem Tor mit der Aufschrift: "Arbeit macht frei“. Insgesamt müssen sie für ein halbes Jahr in den Baracken eines ehemaligen Konzentrationslagers in Tschechien unter schlimmsten Bedingungen leben und arbeiten. "Ich hab noch nie so eine schlechte Zeit erlebt wie dort." erzählt Peter Mokrzki nachdenklich. "Ich versuchte im Abfall Kartoffelschalen zu finden, damit wir wenigstens etwas zu essen hatten. Wenn du hungrig bist, bist du nicht mehr so wählerisch.“

Frieden ist ein Privileg

Ich kann mir immer kaufen, worauf ich Lust habe. Das ist ein Privileg, das man oftmals vergisst und unterschätzt. Philipp Mokrzki

Philipp Mokrzki wirkt bewegt: "Ich bin so privilegiert aufgewachsen, dass ich es anmaßend fände zu sagen, ich könne mir vorstellen, was die Menschen in der Ukraine heute durchmachen oder mein Opa damals durchgemacht hat. Ich finde es einfach nur schrecklich.“ Er ist dankbar, in einem Land aufgewachsen zu sein, in dem es seiner Generation bis jetzt nie an etwas gefehlt hat. "Ich kann mir immer kaufen, worauf ich Lust habe. Das ist ein Privileg, das man oftmals vergisst und unterschätzt.“ Die Fülle an Lebensmitteln, die den Menschen heutzutage in deutschen Supermärkten angeboten wird. Bildrechte: IMAGO / Geisser

Er könne natürlich nur versuchen, sich vorzustellen, wie es sein könnte, wenn er jetzt für sein Land kämpfen oder seine Heimat verlassen müsste. "Allein der Gedanke auf andere Menschen zu schießen ist ganz, ganz schrecklich. Nicht umsonst habe ich ja verweigert, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich nie irgendwas mit Waffen zu tun haben wollte.“

Aufbau eines neuen Zuhauses

Im Juli 1946 können Peter Mokrzki und seine Familie das Lager endlich verlassen und werden mit dem Zug in die Kreisstadt Bad Belzig gebracht. Dort lernen sie schmerzlich, wie es ist, nicht willkommen zu sein: "Die Leute waren nicht sehr gastfreundlich. Als wir ankamen hat uns der Bauer gleich drohend empfangen: 'Wenn wir euch beim Mausen erwischen, da gibt’s was mit der Peitsche.' Meine Großmutter wäre eher verhungert, als dass sie jemand anderem was weggenommen hätte.“