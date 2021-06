Zwei Lkws und ein Transporter waren an dem Unfall am Mittwoch beteiligt.

Zwei Lkws und ein Transporter waren an dem Unfall am Mittwoch beteiligt. Bildrechte: Roland Halkasch

Auf der A4 ist es am Mittwoch erneut zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Mittag zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen ein Lkw auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Ein weiterer Transporter wurde von einem dritten folgenden Lkw auf den Crash aufgeschoben und zerdrückt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens zwei Menschen schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.