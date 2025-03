Am Hauptbahnhof in Dresden hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit einem Kranfahrzeug gegeben. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, war das Fahrzeug gegen 16 Uhr auf der Bayrischen Straße an einer Oberleitung hängen geblieben und hat diese zerrissen. Es habe keine Verletzten gegeben. In der Folge seien Ampeln im Bereich des Hauptbahnhofes ausgefallen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) seien dabei, den Schaden zu reparieren. Die Höhe des Sachschadens war demnach nicht bekannt.