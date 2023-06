Am Mittwochmorgen hat es in der Dresdner Südvorstadt einen Unfall mit mehreren Verletzten, beschädigten Fahrzeugen und Behinderungen im Berufsverkehr gegeben. Auf dem Zelleschen Weg waren gegen acht Uhr drei Autos aufeinander gefahren. Augenzeugen berichteten, dass auch ein Fahrrad sowie ein Betonmischer in den Unfall verwickelt gewesen seien. Nach ersten Informationen gab es fünf Verletzte. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, mussten drei Verletzte in eine Klinik gebracht werden.