In Dresden ist am späten Freitagnachmittag kurz vor 18 Uhr ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der ältere Herr dabei schwer verletzt. Den Angaben zufolge hatte er an der Könneritzstraße in Höhe der Ehrlichstraße einen Bahnübergang überquert, als er von einer Straßenbahn der Linie 10 erfasst wurde. Der Mann blieb unter der Bahn liegen, wurde aber nicht überrollt.