Die Wahl ist gefallen: René Reichardt von der DAS Environmental Expert GmbH in Dresden ist Sachsens Unternehmer des Jahres. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden erhielt der geschäftsführende Gesellschafter am Freitag die Preisskulptur "Die Träumende". Seit 1991 widmet sich die Firma der industriellen Abgas- und Abwasserreinigung. Die Kunden kommen unter anderem aus der Halbleiter-, der Elektro- und der Solarindustrie. Insgesamt sind es 500 Unternehmen aus 40 Ländern.

Balance zwischen Wachstum und Naturschutz

Bei der Jury punkten konnte René Reichardt mit seiner Firma den Angaben zufolge unter anderem wegen der nachhaltigen, sinnorientierten Vision. So versuche die Firma mit ihrer Technologie die Balance zwischen industriellem Wachstum und der Bewahrung natürlicher Ressourcen zu schaffen. Gleichzeitig engagiere sich die DAS Environmental Expert GmbH auch sozial und unterstütze beispielsweise seit 2015 das Umweltlabor am Gymnasium Bürgerwiese in Dresden und ist seit 2018 Patenunternehmen beim Landeswettbewerb Jugend forscht.

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren fand die Preisverleihung erneut in der Gläsernen Manufaktur in Dresden statt. Bildrechte: SZ/Veit Hengst

Erfolg trotz Corona-Krise

Neben dem Hauptpreis wurde außerdem ein Sonderpreis in der Kategorie "Fokus X - Beste Resilienz-Managerin und bester Resilienz-Manager" verliehen. Damit werden Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet, die schwierige Situationen mit besonders resilienten, also widerstandsfähigen, Geschäftsmodellen gemeistert haben. Das überzeugendste Konzept hatte in diesem Jahr die BSMRG GmbH - besser bekannt als Carl und Carla. Die Dresdner Firma vermietet in 31 Städten per App oder Telefon Kleintransporter.

Gregor Wendt, Martin Wesner, Richard Vetter und Bastian Thiere (v.l.n.r.) sind die Gründer der BSMRG GmbH - besser bekannt als Carl und Carla. Bildrechte: BSMRG GmbH

Die Jury würdigte mit ihrer Entscheidung vor allem das Agieren der BSMRG GmbH während der Corona-Pandemie. In dieser Zeit habe die Firma gewinnbringend auf die Situation reagiert und ihre Transporter an DHL vermietet und teilweise auch zu fahrbaren Unterkünften umgebaut. Somit sei es gelungen, trotz Krise bei Umsatz, Arbeitsplätzen und Flottenstärke zuzulegen. Die BSMRG GmbH beschäftigt inzwischen 116 Mitarbeiter, erwirtschaftet einen Umsatz von knapp 8,5 Millionen Euro und zählt mit seinen mehr als 1.000 Transportern zu den Top 10 der flottenstärksten Nutzfahrzeugvermieter in Deutschland.

