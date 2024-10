Zug C der Carolabrücke mit Straßenbahngleisen, Rad- und Fußweg war am Morgen des 11. September eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Einige Reste des Brückenstrangs wurden wegen des erwarteten Hochwassers kontrolliert zum Einsturz gebracht, die Arbeiten gehen in der kommenden Woche weiter. Bis Ende November oder Anfang Dezember wollen die Brückenexperten möglichst belastbare Ergebnisse vorlegen, um entscheiden zu können, was mit den noch stehenden Brückenzügen A und B wird.