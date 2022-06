Weil sie gegenüber ausländischen Gefangenen gewalttätig waren, sind fünf sächsische Justizvollzugsbeamte zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Dresden verurteilte am Freitag vier der Männer wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt zu Haftstrafen zwischen sechs Monaten sowie einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Das sagte eine Gerichtssprecherin nach den Urteilen.

Ein weiterer JVA-Beamter wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung im Amt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Er soll einen Gefangenen so gestoßen haben, dass dieser mit dem Kopf gegen einen Türrahmen stieß und sich dadurch eine blutende Kopfwunde zuzog. Er hatte gestanden, an eine Whatsapp-Gruppe ein Foto von einem ausländischen Gefangenen geschickt zu haben. Auf dem Bild war der Inhaftierte liegend in einem Haftraum zu sehen gewesen. Er wurde nun auch wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs schuldig gesprochen.