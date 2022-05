Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden ermitteln gegen einen 34 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung in besonders schwerem Fall. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochabend die Wohnung einer 24-jährigen Frau in der Dresdner Neustadt gegen deren Willen betreten zu haben. Anschließend soll er die Frau mit vorgehaltenem Messer vergewaltigt haben.