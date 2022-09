Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 35 Jahre alte Mann Anklage erhoben. Ihm werden unter anderem besonders schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Das Landgericht Dresden wird nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.



Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 18. Mai 2022 gegen 17:30 Uhr die Wohnung einer 24-Jährigen in der Dresdner Neustadt gegen deren Willen betreten und die Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt zu haben. Er soll sie dabei mit einem Messer bedroht haben. Zudem soll der Beschuldigte die Frau mit dem Messer mehrfach verletzt haben, so dass diese am Hals, am Oberkörper und am Arm oberflächliche Hautverletzungen erlitt.