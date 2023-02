Die Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gedenken zum 13. Februar in Dresden bringen erhebliche Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt mit sich. Wie die Stadt mitteilte, ist am 11. Februar ab dem Nachmittag bis in die Abendstunden mit Sperrungen, Einschränkungen und Wartezeiten in der Altstadt zu rechnen. Ähnlich ist die Lage am 13. Februar, wo es durch mehrere Demonstrationszüge zu kurzfristigen Straßensperrungen innerhalb des 26er-Rings sowie in angrenzenden Bereichen kommt.