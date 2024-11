Um die Kinder, die dem Bobbycar-Parcours entwachsen sind, noch stärker an das Museum zu binden und zugleich Schulklassen im MINT-Bereich ein verbessertes Angebot zu machen, entsteht an der Stelle des bisherigen Verkehrsgartens bis Herbst 2025 ein "Mechaniklabor". An verkehrs- und alltagsnahen Stationen können die Besucherinnen und Besucher dann zu physikalischen Phänomenen experimentieren, teilte das Museum mit.