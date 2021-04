Auf der Autobahn 13 in Richtung Dresden ist am Montagnachmittag ein Kleinbus verunglückt. Das Fahrzeug ist nahe der Anschlussstelle Radeburg von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach gelandet. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Weitere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.