Der Ausleihtarif für die Nutzer soll sich an einer Einzelfahrt im Dresdner ÖPNV orientieren.

Die E-Mopeds dürfen ausschließlich an Personen über 18 Jahren verliehen werden, die im Besitz eines gültigen EU- oder EEA-Führerscheins der Klasse A, A1, A2, AM oder B sind.

Grundsätzlich soll der Verleih stationslos abgewickelt werden. Ausnahmen sind demnach von der Stadt festgelegte "sensible" Gebiete. Dort soll die Rückgabe an festen Sharingstationen erfolgten. Wo diese "sensiblen" Gebiete sind, ist noch unklar. Um eine Überfrachtung des Stadtgebiets mit E-Mopeds zu vermeiden und ein flächendeckendes Angebot auch außerhalb der Innenstadt zu ermöglichen, sieht die Stadt laut Ausschreibung eine feste Verteilquote vor:

Das ist noch offen. In der Ausschreibung der Stadt heißt es dazu lediglich: "Die Zusammenarbeit mit den regional ÖPNV-Betreibenden, insbesondere die Einbindung des E-Moped Angebots in die ÖPNV-Tarife und in die lokale, multimodale Auskunfts- und Vertriebsplattform, ist gewünscht."



Bei den Leihfahrrädern der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ist das bereits erfolgt. Dabei erhalten Abo-Kunden der DVB 50 Prozent Rabatt und die erste halbe Stunde Fahrt gratis. Auch Studierende mit Semesterticket erhalten Rabatt.