Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend in Dresden versucht, eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilte, kletterten die Täter über einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der leerstehenden ehemaligen Mittelschule in der Alexander-Herzen-Straße im Stadtteil Klotzsche.