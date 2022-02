Was Pendler und Verkehrsexperten schon seit Jahren bemerken, ist nun auch beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) angekommen: Die "Talent"-Triebwagen - im Volksmund "Hamsterbacken" genannt - sind auf der RE50 "Saxonia" zwischen Dresden und Leipzig zu klein. In der Neuausschreibung werden deshalb Doppelstockzüge gefordert. Unter Federführung des VVO hat das europaweite Vergabeverfahren des neu geschaffenen Elektronetzes Oberelbe für den Zeitraum Dezember 2026 bis Dezember 2040 begonnen. Die Verträge für den "Saxonia-Express" RE50 Dresden – Leipzig sowie für das Netz "Elbe-Elster" mit den Linien nach Cottbus, Elsterwerda und Hoyerswerda enden. Bislang rollen dort Züge von zwei Unternehmen der DB Regio.

Das aktuelle stündliche Angebot zwischen den Städten an Elbe, Spree und Schwarzer Elster bleibt erhalten: Die Regionalexpress-Linien RE15 Hoyerswerda – Dresden und RE18 Cottbus – Dresden fahren auch in Zukunft jeweils im Zwei-Stunden-Takt und bieten, durch die Verknüpfung mit dem neuen Netz Lausitz, in Ruhland Umstiege in alle Richtungen.