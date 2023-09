Netzwerkstörung IT-Probleme bei VW sind behoben: Produktion läuft wieder an

Volkswagen hat nach eigenen Angaben eine IT-Störung behoben, die seit Mittwoch die Produktion in mehreren Werken lahmgelegt hatte. Sie fahre nun wieder hoch, sagte ein VW-Sprecher am Donnerstagmorgen der dpa. Betroffen von der Störung war auch die Produktion an den sächsischen Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden.