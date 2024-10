Der Vorwurf der Wahlfälschung kam auf, nachdem am Wahlabend zur Landtagswahl am 1. September manipulierte Briefwahlunterlagen zugunsten der Freien Sachsen gemeldet worden waren. Am Ende wurden 120 Wahlzettel für ungültig erklärt. Recherchen von Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern der TU Dresden hatten danach auch Auffälligkeiten bei den Abstimmungsergebnissen der Kommunalwahl im Juni 2024 in Briefwahlbezirken in Langebrück ergeben.